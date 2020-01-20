Пристайко сообщил, какой будет реакция Украины на обстрелы в зоне разведения на Донбассе

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина обязательно будет реагировать на обстрелы боевиков на участках разведения, а также обратится к партнерам по "нормандскому формату" при условии, что предварительные договоренности не действуют. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой, передает корреспондент УНН.