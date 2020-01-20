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Пристайко сообщил, какой будет реакция Украины на обстрелы в зоне разведения на Донбассе

Киев • УНН

 • 17811 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украина обязательно будет реагировать на обстрелы боевиков на участках разведения, а также обратится к партнерам по "нормандскому формату" при условии, что предварительные договоренности не действуют. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время совместной пресс-конференции с действующим главой ОБСЕ, премьер-министром и министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эдди Рамой, передает корреспондент УНН.

Пристайко сообщил, какой будет реакция Украины на обстрелы в зоне разведения на Донбассе

"Что касается "минского процесса" и увеличения обстрелов (в районе Золотого - ред.): мы безусловно обеспокоены этим. Это пришлось как раз на наше обсуждение с новым действующим главой ОБСЕ, каким образом, и что это значит вообще, это означает попытки срыва процесса (разведения - ред.)", - сказал министр.

Он отметил, что первое, что необходимо сделать сейчас - это "усилить миссию ОБСЕ" для того, "чтобы фиксировать эти данные и требовать выполнения".

"Я думаю, что будет реакция на такие обстрелы со стороны украинской стороны. Будем тогда срочно связываться с нашими партнерами по "нормандскому формату", потому что мы действительно так же как и вы видим, что договоренности не срабатывают", - сказал он.

Напомним, по данным ООС, за минувшие сутки, 19 января, боевики 11 раз обстреляли украинские позиции, один военнослужащий погиб.

Как сообщалось ранее в УНН, в Минске стороны согласовали новый участок разведения на Донбассе.

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