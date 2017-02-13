Приріст торгівлі між Україною та Молдовою становить 10-15% - В.Гройсман
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На сьогодні спостерігається 10-15-процентний ріст експортно-імпортних операцій між Україною та Молдовою. Про це під час зустрічі з прем'єр-міністром Республіки Молдова Павелом Філіпом заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, передає кореспондент УНН.
"Ми щойно обмінялися питаннями, які стоять на порядку денному. У нас немає питань, які б нас роз'єднали, навпаки вони нас об'єднали", - сказав В.Гройсман.
Він нагадав, що у 2017 році відзначається 25-та річниця дипломатичних відносин з Молдовою.
"Хочу вам подякувати, прем'єр-міністр, за те що ви прийняли рішення зняти обмеження в торгівлі для українських товарів", - підкреслив В.Гройсман.
Він додав, що спостерігається ріст 10-15% експортно-імпортних операцій.
Під час зустрічі глави урядів двох держав визначили пріоритетні напрямки роботи у поточному році. За словами В.Гройсмана, дорожня карта співпраці налічує 8 основних пунктів.
Зокрема, планується співпраця над відновленням обсягів торгівлі, завершення переговорів щодо визнання прав власності, врегулювання умов експлуатації Дністровського комплексного гідровузла і демаркація державного кордону.
Крім того, уряди вирішили взаємодіяти у енергетичній сфері, питанні лібералізації автомобільного та авіаційного сполучення.
Також країни працюватимуть над інфраструктурними проектами, що має посилити транспортний потенціал України та Молдова.
Нагадаємо, 13 лютого Президент П.Порошенко проведе устрічі з прем'єром Молдови П.Філіпом.