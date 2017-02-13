Прирост торговли между Украиной и Молдовой составляет 10-15% - В.Гройсман

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
7 апреля, 16:13 • 45479 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 112079 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 118360 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 129859 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 149280 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 161057 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 124332 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 139180 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189978 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 291914 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

4м/с
65%
Популярные новости

Президент США заявил, что "недоволен" ударами рф по Украине

7 апреля, 20:47 • 3622 просмотра

В Харьковской области трагедия: в огне погибли мужчина и 3-летний ребенок

7 апреля, 23:27 • 3828 просмотра

Apple срочно перевезла пять грузовых самолетов техники из Индии в США, чтобы избежать новых пошлин

01:05 • 6736 просмотра

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

03:43 • 3312 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

04:44 • 6522 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 192015 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 247584 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 449172 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 401527 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 487010 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Александр Сырский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Израиль

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 28821 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 28414 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 43054 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 65304 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 72215 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Lockheed Martin F-35 Lightning II

DJI Mavic

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

Прирост торговли между Украиной и Молдовой составляет 10-15% - В.Гройсман

Киев • УНН

 • 12207 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Сегодня наблюдается 10-15-процентный рост экспортно-импортных операций между Украиной и Молдовой. Об этом во время встречи с премьер-министром Республики Молдова Павлом Филиппом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает корреспондент УНН.

Прирост торговли между Украиной и Молдовой составляет 10-15% - В.Гройсман

"Мы только что обменялись вопросами, которые стоят на повестке дня. У нас нет вопросов, которые бы нас разъединили, наоборот они нас объединили", - сказал В.Гройсман.

Он напомнил, что в 2017 году отмечается 25-я годовщина дипломатических отношений с Молдовой.

"Хочу вас поблагодарить, премьер-министр, за то, что вы приняли решение снять ограничения в торговле для украинских товаров", - подчеркнул В.Гройсман.

Он добавил, что наблюдается рост 10-15% экспортно-импортных операций.

Во время встречи главы правительств двух государств определили приоритетные направления работы в текущем году. По словам В.Гройсмана, дорожная карта сотрудничества насчитывает 8 основных пунктов.

В частности, планируется сотрудничество над восстановлением объемов торговли, завершение переговоров о признании прав собственности, урегулирование условий эксплуатации Днестровского комплексного гидроузла и демаркация государственной границы.

Кроме того, правительства решили взаимодействовать в энергетической сфере, вопросе либерализации автомобильного и авиационного сообщения.

Также страны будут работать над инфраструктурными проектами, что должно усилить транспортный потенциал Украины и Молдова.

Напомним, 13 февраля Президент П.Порошенко проведет встречу с премьером Молдовы П.Филиппом.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика
Brent
$64.85
Bitcoin
$79,867.90
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$3,020.40
Ethereum
$1,588.29