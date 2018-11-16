Прикордонники про "кримський скандал" із сином прем'єра Чехії: ситуація неоднозначна
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Ситуація щодо інформації про потрапляння сина прем'єр-міністра республіки Чехія Андрія Бабіша-молодшого на територію окупованої АР Крим є неоднозначною. Про це УНН повідомили у Державній прикордонній службі України.
“Відповідно до чинного законодавства, до осіб, які незаконно перетнули окуповані території вживаються заходи. Що стосується вказаної особи, то тут ситуація неоднозначна і потребує вивчення”, — сказали у ДПСУ.
Нагадємо, молодший син прем'єр-міністра Чехії Андрія Бабіша заявив, що його минулого року примусово тримали в окупованому Криму помічники його батька в той час, коли в країні проходило розслідування "Гнізда лелеки" – корупційної справи, в якій підозрюють прем'єр-міністра.
Пізніше “викрадач” Бабіша-молодшого дав інтерв’ю чеському виданню, де розповів, що він був наглядачем сина прем’єра та ставився до нього “як до брата”, тому що той не може бути достатньо самостійним через шизофренію.
Сам же прем’єр Чехії Андрей Бабіш заперечив звинувачення свого сина, в тому, що він насильно вивіз його в окупований Крим. Він пояснив це тим, що його син психічнохворий.
Через "кримський скандал" у Чехії заговорили про відставку прем'єра.
А 15 листопада у центрі Праги пройшов масовий мітинг з вимогою відставки лідера політичного руху АНО, доларового мільярдера Андрія Бабіша з поста прем’єр-міністра Чехії.
За останніми даними, чеські правоохоронні органи відкрили кримінальну справу стосовно сина прем’єр-міністра республіки Андрія Бабіша-молодшого, якого підозрюють в незаконному перетині українського кордону.