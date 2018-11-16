Пограничники о "крымском скандале" с сыном премьера Чехии: ситуация неоднозначная
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Ситуация относительно информации о попадании сына премьер-министра республики Чехия Андрея Бабиша-младшего на территорию оккупированной АР Крым является неоднозначной. Об этом сообщили УНН в Государственной пограничной службе Украины.
"Согласно действующему законодательству, к лицам, которые незаконно пересекли оккупированные территории, принимаются меры. Что касается указанного лица, то здесь ситуация неоднозначная и требует изучения", - сказали в ГПСУ.
Напоминаем, младший сын премьер-министра Чехии Андрея Бабиша заявил, что его в прошлом году принудительно держали в оккупированном Крыму помощники отца в то время, когда в стране проходило расследование "Гнезда аиста" - коррупционного дела, в котором подозревают премьер-министра.
Позже "похититель" Бабиша-младшего дал интервью чешскому изданию, где рассказал, что он был надзирателем сына премьера и относился к нему "как к брату", потому что тот не может быть достаточно самостоятельным из-за шизофрении.
Сам же премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг обвинения своего сына, в том, что он насильно вывез его в оккупированный Крым. Он объяснил это тем, что его сын душевнобольной.
Из-за "крымского скандала" в Чехии заговорили об отставке премьера.
А 15 ноября в центре Праги прошел массовый митинг с требованием отставки лидера политического движения АНО, долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.
По последним данным, чешские правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении сына премьер-министра республики Андрея Бабиша-младшего, которого подозревают в незаконном пересечении украинской границы.