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Проти сина прем'єра Чехії відкрили справу через "кримський скандал"

Проти сина прем'єра Чехії відкрили справу через "кримський скандал"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Чеські правоохоронні органи відкрили кримінальну справу стосовно сина прем'єр-міністра республіки Андрія Бабіша-молодшого, якого підозрюють в незаконному перетині українського кордону. Про це повідомляє УНН із посиланням на чеське видання Idnes.

"Поліція почала кримінальну справу за підозрою у вторгненні в іноземну країну", - заявив голова крайового управління Ян Птачек.

Втім, у самого прем'єрського сина отримати коментарі поки що не вдається - всі спроби встановити з ним контакт виявилися безуспішними, оскільки зараз він живе у Швейцарії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Президент Чехії заявив, що скандал навколо Бабіша не створює загрозу уряду країни

Також, за словами Птачека виявилось, що під час поліцейської перевірки слів Бабіша-молодшого про його викрадення та насильницьке утримання в Криму - предмет злочину виявити не вдалося.

У той же час його батько, прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш стверджує, що спілкується з сином і розглядає можливу зустріч з ним.

Нагадаємо, "викрадач" Бабіша-молодшого дав інтерв'ю чеському виданню, де розповів що він був наглядачем сина прем'єра та ставився до нього "як до брата", тому що той не може бути достатньо самостійним через шизофренію.

Як повідомляв УНН, прем'єр-міністра Чехії хочуть відправити у відставку через "кримський скандал".

Раніше, прем’єр Чехії Андрей Бабіш заперечив звинувачення свого сина, в тому, що він насильно вивіз свого сина в окупований Крим. Він пояснив це тим, що його син психічнохворий.

Після цього, у четвер 15 листопада, у центрі Праги пройшов масовий мітинг з вимогою відставки лідера політичного руху АНО, доларового мільярдера Андрія Бабіша з поста прем’єр-міністра Чехії.

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