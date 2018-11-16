Против сына премьера Чехии завели дело за "крымский скандал"

"Полиция начала уголовное дело по подозрению во вторжении в иностранную страну", - заявил председатель краевого управления Ян Птачек.

Впрочем, у самого премьерского сына получить комментарии пока не удается - все попытки установить с ним контакт оказались безуспешными, поскольку сейчас он живет в Швейцарии.

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Также, по словам Птачека оказалось, что в ходе полицейской проверки слов Бабиша-младшего о его похищении и насильственном удержании в Крыму - предмет преступления обнаружить не удалось.

В то же время его отец, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что общается с сыном и рассматривает возможную встречу с ним.

Напомним, "похититель" Бабиша-младшего дал интервью чешскому изданию, где рассказал, что он был наблюдателем за сыном премьера и относился к нему "как к брату", потому что тот не может быть достаточно самостоятельным из-за шизофрении.

Как сообщал УНН, премьер-министра Чехии хотят отправить в отставку из-за "крымского скандала".

Ранее премьер Чехии Андрей Бабиш опроверг обвинения своего сына, в том, что он насильно вывез своего сына в оккупированный Крым. Он объяснил это тем, что его сын душевнобольной.

После этого, в четверг 15 ноября, в центре Праги прошел массовый митинг с требованием отставки лидера политического движения АНО, долларового миллиардера Андрея Бабиша с поста премьер-министра Чехии.