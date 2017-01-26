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Прикордонники на Одещині затримали іноземців, яких розшукує Інтерпол

Київ • УНН

 • 7787 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. На Одещині прикордонники затримали громадянина Румунії та громадянина Молдови, яких розшукує Інтерпол за хуліганство та торгівлю людьми. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.

Так, 25 січня під час здійснення заходів контролю в пункті пропуску “Платонове” прикордонники виявили та затримали громадянина Румунії, який перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Як було встановлено, затриманого розшукують правоохоронці Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за хуліганство.

Іншого громадянина Молдови, який також перебував в міжнародному розшуку, прикордонники виявили та затримали в пункті пропуску “Станіславка”.

Затриманого розшукували правоохоронці Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми.

Про факти виявлення осіб поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриманих передано представникам Нацполіції.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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