Прикордонники на Одещині затримали іноземців, яких розшукує Інтерпол
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На Одещині прикордонники затримали громадянина Румунії та громадянина Молдови, яких розшукує Інтерпол за хуліганство та торгівлю людьми. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Так, 25 січня під час здійснення заходів контролю в пункті пропуску “Платонове” прикордонники виявили та затримали громадянина Румунії, який перебував в міжнародному розшуку по лінії Інтерполу. Як було встановлено, затриманого розшукують правоохоронці Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за хуліганство.
Іншого громадянина Молдови, який також перебував в міжнародному розшуку, прикордонники виявили та затримали в пункті пропуску “Станіславка”.
Затриманого розшукували правоохоронці Молдови для притягнення до кримінальної відповідальності за торгівлю людьми.
Про факти виявлення осіб поінформовано Укрбюро Інтерполу в Києві. Затриманих передано представникам Нацполіції.