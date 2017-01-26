Пограничники в Одесской области задержали иностранцев, разыскиваемых Интерполом
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. В Одесской области пограничники задержали гражданина Румынии и гражданина Молдовы, разыскиваемых Интерполом за хулиганство и торговлю людьми. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, 25 января во время осуществления мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники обнаружили и задержали гражданина Румынии, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Как было установлено, задержанного разыскивают правоохранители Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за хулиганство.
Другого гражданина Молдовы, который также находился в международном розыске, пограничники обнаружили и задержали в пункте пропуска "Станиславка".
Задержанного разыскивали правоохранители Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.
О фактах выявления лиц проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанные переданы представителям Нацполиции.