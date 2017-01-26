Пограничники в Одесской области задержали иностранцев, разыскиваемых Интерполом

Так, 25 января во время осуществления мер контроля в пункте пропуска "Платоново" пограничники обнаружили и задержали гражданина Румынии, который находился в международном розыске по линии Интерпола. Как было установлено, задержанного разыскивают правоохранители Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за хулиганство.

Другого гражданина Молдовы, который также находился в международном розыске, пограничники обнаружили и задержали в пункте пропуска "Станиславка".

Задержанного разыскивали правоохранители Молдовы для привлечения к уголовной ответственности за торговлю людьми.

О фактах выявления лиц проинформировано Укрбюро Интерпола в Киеве. Задержанные переданы представителям Нацполиции.