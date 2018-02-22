Прикарпатська поліція через пияцтво забрала у жінки дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 лютого. УНН. Співробітники ювенальної превенції Коломийського відділу поліції та служба у справах дітей райдержадміністрації забрали з сім’ї в селі Казанів двох дітей та доставити їх до лікувального закладу. Про це повідомляється на офіційній сторінці “Ювенальна превенція Прикарпаття” у Facebook, передає УНН.
Як йдеться у повідомленні, 40-річна жінка, яка є матір’ю 7-річної дівчинки та бабусею 3-річного хлопчика, матір якого за кордоном, через постійне пияцтво занедбала дітей та оселю. Навіть після того, як діти потрапили до лікарні, вона не змінила способу свого життя.
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“Під час повторного інспектування умов проживання сім’ї поліцейські та працівники соцслужби виявили у помешканні безлад та антисанітарію. Крім цих двох малолітніх діток, в оселі проживає ще 16-річний син жінки. Його вихованням вона також не займається – хлопець регулярно пропускає без поважних причин заняття у навчальному закладі.
За неналежне виконання батьківських обов’язків мешканку Коломийщини вже вдруге цьогоріч притягують до адміністративної відповідальності. Малолітніх дітей працівники коломийської поліції доставили до Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей”, – інформують в ювенальній превенції.
Нагадаємо, у Васильківському районі Київської області місцева мешканка залишила трьох дітей на п’яного співмешканця.