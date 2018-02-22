Прикарпатская полиция из-за пьянства забрала у женщины детей

Как говорится в сообщении, 40-летняя женщина, которая является матерью 7-летней девочки и бабушкой 3-летнего мальчика, мать которого за рубежом, из-за постоянного пьянства запустила детей и дом. Даже после того, как дети попали в больницу, она не изменила образа своей жизни.

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“Во время повторного инспектирования условий проживания семьи полицейские и работники соцслужбы обнаружили в квартире беспорядок и антисанитарию. Кроме этих двух малолетних детей, в доме проживает еще 16-летний сын женщины. Его воспитанием она также не занимается – парень регулярно пропускает без уважительных причин занятия в учебном заведении.

За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительница Коломыйского района уже второй раз в этом году привлекается к административной ответственности. Малолетних детей работники коломийской полиции доставили в Центр социально-психологической реабилитации для детей”, – информируют в ювенальной превенции.

Напомним, в Васильковском районе Киевской области местная жительница оставила троих детей на пьяного сожителя.