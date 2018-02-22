Прикарпатская полиция из-за пьянства забрала у женщины детей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. Сотрудники ювенальной превенции Коломыйского отдела полиции и служба по делам детей райгосадминистрации забрали из семьи в селе Казанив двух детей и доставить их в лечебное учреждение. Об этом сообщается на официальной странице “Ювенальная превенция Прикарпатья” в Facebook, передает УНН.
Как говорится в сообщении, 40-летняя женщина, которая является матерью 7-летней девочки и бабушкой 3-летнего мальчика, мать которого за рубежом, из-за постоянного пьянства запустила детей и дом. Даже после того, как дети попали в больницу, она не изменила образа своей жизни.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина в Ивано-Франковске морила голодом своих детей
“Во время повторного инспектирования условий проживания семьи полицейские и работники соцслужбы обнаружили в квартире беспорядок и антисанитарию. Кроме этих двух малолетних детей, в доме проживает еще 16-летний сын женщины. Его воспитанием она также не занимается – парень регулярно пропускает без уважительных причин занятия в учебном заведении.
За ненадлежащее исполнение родительских обязанностей жительница Коломыйского района уже второй раз в этом году привлекается к административной ответственности. Малолетних детей работники коломийской полиции доставили в Центр социально-психологической реабилитации для детей”, – информируют в ювенальной превенции.
Напомним, в Васильковском районе Киевской области местная жительница оставила троих детей на пьяного сожителя.