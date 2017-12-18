Пригоди Міхо. Огляд подій за 11-17 грудня

СААКАШВІЛІ

Епопея під назвою "Пригоди Міхо" цього тижня досягла апогею. Нагадаємо, минулого тижня колишнього президента Грузії, екс-губернатора Одеської області та лідера партії "Рух нових сил" Саакашвілі заарештували на квартирі колишнього керівника луганської поліції. За даними ГПУ, Міхо нібито організовував акції протестів на гроші оточення Віктора Януковича: поплічники Саакашвілі нібито отримали від Сергія Курченка близько півмільйона доларів. На ці гроші Міхо з друзями буцімто влаштував акції протесту задля захоплення влади.

Цього тижня відбулося засідання Печерського районного суду, під час якого вирішували долю Саакашвілі. Генеральна прокуратура наполягала на цілодобовому домашньому арешті політика. Обґрунтовуючи свій запобіжний захід, прокурори послалися на інформацію СБУ, згідно з якою, російські спецслужби готують ліквідацію Саакашвілі. За інформацією Служб безпеки України, на подібний крок росіяни хочуть піти задля дестабілізації ситуації в Україні. А обрання для колишнього губернатора запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту з охороною дозволить уникнути подібного розвитку подій.

Втім, на суддю Ларису Цокол ця інформація не справила жодного враження і вона відмовилася посадити Саакашвілі під домашній арешт. Розчулений Міхо, назвав рішення суду "проти логіки не попреш", а суддю – "реально дуже мужньою", додавши, що на цю мужню жінку незабаром "будуть наїжджати". Забігаючи вперед скажемо, що прогноз Міхо справдився: у неділю стало відомо, що на Ларису Цокол подано дві скарги до Вищої ради правосуддя.

Сам Міхо тим часом повернуся до революційної діяльності. В неділю прихильники Саакашвілі вийшли у центр Києва на марш. Учасники мітингу зібралися в парку Шевченка і пройшлися колоною до Майдану Незалежності. Дійшовши до головної площі, мітингувальники влаштували сутички з правоохоронцями під Жовтневим палацом. Після цього активісти спробували взяти штурмом будівлю концертного залу, де на той час, до речі, відбувалася дитяча вистава. Саакашвілі, дізнавшись, що в Жовтневому проходить концерт для дітей, закликав припинити штурм та вирушив до Верховної Ради. Вимоги Міхо та його прихильників лишилися незмінними: створення Антикорупційного суду, а також ухвалення закону про імпічмент Президента України.

ПУТІН

Президент Росії цього тижня дав щорічну підсумкову прес-конференцію. Під час зустрічі з журналістами, голова Кремля чи не вперше зосередив свою увагу на Україні. Багато часу він приділив конфлікту на Донбасі. Казав, що він не проти миротворців на окупованих територіях, а також не проти формалізації США в "нормандському форматі" у переговорах щодо Донбасу. Після цього він у черговий раз звинуватив Київ в небажанні імплементації Мінських угод та звинуватив українську сторону в гальмуванні процесу обміну полоненими на Донбасі.

А після цього не стримався та прокоментував дії Міхеіла Саакашвілі, назвавши екс-президента Грузії "плювком в обличчя".

"Я вважаю, що те, що робить Саакашвілі, це плювок в обличчя грузинського народу, і плювок в обличчя українського народу... Як ви можете досі це терпіти? Він же був президентом незалежної грузинської держави, а тепер він носиться по площах і кричить: "Я – українець!". Як ви можете досі це терпіти?" – наголосив Путін.

Втім, до кого саме він звертався, він не уточнив.