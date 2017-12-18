Приключения Михо. Обзор событий за 11-17 декабря

Саакашвили

Эпопея под названием "Приключения Михо" на этой неделе достигла апогея. Напомним, на прошлой неделе бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области и лидера партии "Движение новых сил" Саакашвили арестовали на квартире бывшего руководителя луганской милиции. По данным ГПУ, Михо якобы организовывал акции протеста на деньги окружения Виктора Януковича: соратники Саакашвили якобы получили от Сергея Курченко около полумиллиона долларов. На эти деньги Михо с друзьями якобы устроил акции протеста ради захвата власти.

На этой неделе состоялось заседание Печерского районного суда, во время которого решали судьбу Саакашвили. Генеральная прокуратура настаивала на круглосуточном домашнем аресте политика. Обосновывая свой меру пресечения, прокуроры сослались на информацию СБУ, согласно которой российские спецслужбы готовят ликвидацию Саакашвили. По информации Службы безопасности Украины, на подобный шаг россияне хотят пойти ради дестабилизации ситуации в Украине. А избрания для бывшего губернатора меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с охраной позволит избежать подобного развития событий.

Впрочем, на судью Ларису Цоколь эта информация не произвела никакого впечатления и она отказалась посадить Саакашвили под домашний арест. Растроганный Михо, назвал решение суда "против логики не попрешь", а судью - "реально очень мужественной", добавив, что на эту мужественную женщину вскоре "будут наезжать". Забегая вперед скажем, что прогноз Михо оправдался: в воскресенье стало известно, что на Ларису Цоколь подано две жалобы в Высший совет правосудия.

Сам Михо тем временем вернулся к революционной деятельности. В воскресенье сторонники Саакашвили вышли в центр Киева на марш. Участники митинга собрались в парке Шевченко и прошлись колонной до Майдана Независимости. Дойдя до главной площади, митингующие устроили стычки с правоохранителями возле Октябрьского дворца. После этого активисты попытались взять штурмом здание концертного зала, где в то время, кстати, проходил детский спектакль. Саакашвили, узнав, что в Октябрьском проходит концерт для детей, призвал прекратить штурм и отправился к Верховной Раде. Требования Михо и его сторонников остались неизменными: создание Антикоррупционного суда, а также принятие закона об импичменте Президента Украины.

ПУТИН

Президент России на этой неделе дал ежегодную итоговую пресс-конференцию. Во время встречи с журналистами, глава Кремля едва ли не впервые сосредоточил свое внимание на Украине. Много времени он уделил конфликту на Донбассе. Говорил, что он не против миротворцев на оккупированных территориях, а также не прочь формализации США в "нормандском формате" в переговорах по Донбассу. После этого он в очередной раз обвинил Киев в нежелании имплементации Минских соглашений и обвинил украинскую сторону в торможении процесса обмена пленными в Донбассе.

А после этого не сдержался и прокомментировал действия Саакашвили, назвав экс-президента Грузии "плевком в лицо".

"Я считаю, что то, что делает Саакашвили, это плевок в лицо грузинского народа, и плевок в лицо украинского народа ... Как вы можете до сих пор это терпеть? Он же был президентом независимого грузинского государства, а теперь он носится по площадям и кричит : "Я - украинец!". Как вы можете до сих пор это терпеть?" - отметил Путин.

Впрочем, к кому именно он обращался, он не уточнил.