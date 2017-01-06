Причетність керівництва Росії до кібервтручання підтвердив держсекретар США

На прес-конференції у Вашингтоні на запитання, чи вважає він, що президент Росії Володимир Путін сам керував цими кібернападами на комп’ютерні системи Демократичної партії США, Джон Керрі відповів: “Я приймаю оцінку розвідувальних служб США, що це йшло з найвищих рівнів” російського керівництва.

За його словами, і він сам, і президент Барак Обама особисто порушували питання про ці кібернапади в розмовах із російськими представниками, вимагаючи від них припинити ці напади і попереджаючи про рішучу відповідь.

Раніше в четвер у Конгресі, в комітеті у справах силових структур Сенату, відбулося слухання, присвячене кіберзагрозам для США, головно з боку Росії.

Як мовиться в оприлюдненій на слуханні спільній доповіді низки американських спецслужб, Росія становить значну кіберзагрозу для військової, дипломатичної, торговельної і життєво важливої інфраструктури США, і Кремль став на значно агресивнішу позицію у своїх кібернападах.

При цьому, мовиться в доповіді, тільки найвищі представники керівництва Росії могли дати дозвіл на кібернапади, які, на переконання Вашингтона, мали на меті втручання в американський виборчий процес, — на недавнє викрадення даних, що стосувалися виборів, і на їхнє оприлюднення.

На слуханні чільний представник американської розвідки заявив, що кібервтручання Росії у виборчий процес у США було безпрецедентним. Як сказав директор національної розвідки США Джеймз Клаппер, “не думаю, що ми будь-коли мали справу з більш агресивним і прямим зусиллям із метою втрутитися в наші виборчі процеси, ніж цього разу”.

Нагадаємо, вівторок директор Центрального розвідувального управління США Джон Бреннан заявляв, що всі, хто сумнівається в участі Росії в кібервтручанні у вибори у США, має побачити цю доповідь, перш ніж робити свої висновки.

Минулого року всі 17 спецслужб США підтвердили, що вважають доведеним втручання в передвиборчу кампанію на шкоду кандидатові від Демократичної партії Гілларі Клінтон хакерів, пов’язаних зі владою Росії. 29 грудня Федеральне бюро розслідувань і Міністерство внутрішньої безпеки США опублікували нову доповідь про кібератаки під час президентської кампанії, яка підтвердила причетність до них російських спецслужб. Після цього адміністрація чинного президента Барака Обами оголосила безпрецедентні санкції проти російських дипломатів у США. У Москві ж продовжують заперечувати будь-яке втручання Росії як держави у президентські вибори у США, на яких переміг висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.