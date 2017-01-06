Причастность руководства России к кибератакам подтвердил госсекретарь США

На пресс-конференции в Вашингтоне на вопрос, считает ли он, что президент России Владимир Путин сам руководил этими кибератаками на компьютерные системы Демократической партии США Джон Керри ответил: "Я принимаю оценку разведывательных служб США, это шло из самых высоких уровней" российского руководства.

По его словам, и он сам, и президент Барак Обама лично ставили вопрос об этих кибернападениях в разговорах с российскими представителями, требуя от них прекратить эти нападения и предупреждая о решительном ответе.

Ранее в четверг в Конгрессе, в комитете по делам силовых структур Сената, состоялось слушание, посвященное киберугрозам для США, главным образом со стороны России.

Как говорится в обнародованном на слушании совместном докладе ряда американских спецслужб, Россия представляет значительную киберугрозу для военной, дипломатической, торговой и жизненно важной инфраструктуры США, и Кремль стал на значительно более агрессивную позицию в своих кибератаках.

При этом, говорится в докладе, только высшие представители руководства России могли дать разрешение на кибернападения, которые, по мнению Вашингтона, имели целью вмешательства в американский избирательный процесс - на недавнее похищение данных, касающихся выборов, и на их обнародование.

На слушании главный представитель американской разведки заявил, что кибервмешательство России в избирательный процесс в США было беспрецедентным. Как сказал директор национальной разведки США Джеймз Клаппер, "не думаю, что мы когда-либо имели дело с более агрессивными и прямыми усилиями в целях вмешаться в наши избирательные процессы, чем на этот раз".

Напомним, во вторник директор Центрального разведывательного управления США Джон Бреннан заявил, что все, кто сомневается в участии России в кибератака в выборы в США, должен увидеть этот доклад, прежде чем делать свои выводы.

В прошлом году все 17 спецслужб США подтвердили, что считают доказанным вмешательства в предвыборную кампанию в ущерб кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон хакеров, связанных с властью России. 29 декабря Федеральное бюро расследований и Министерство внутренней безопасности США опубликовали новый доклад о кибератаках во время президентской кампании, которая подтвердила причастность к ним российских спецслужб. После этого администрация действующего президента Барака Обамы объявила беспрецедентные санкции против российских дипломатов в США. В Москве же продолжают отрицать любое вмешательство России как государства в президентских выборах в США, на которых победил выдвиженец Республиканской партии Дональд Трамп.