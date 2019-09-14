Президент зустрівся з Мілою Куніс та Ештоном Кутчером

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський звернувся до світової кіноспільноти із закликом творити шедеври разом - ми маємо все для того, щоб знімати якісне кіно. Про це Зеленський заявив на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

"Протягом двох днів мав кілька неймовірно цікавих і важливих зустрічей із зірками світового кіно. Вчора говорили зі сценаристом і продюсером уже культового серіалу "Чорнобиль" Крейгом Мезіном. Ввечері, під час форуму YES, мав приємність поспілкуватися з неперевершеною Робін Райт. Сьогодні зустрівся з уродженкою України Мілою Куніс та актором і продюсером Ештоном Кутчером. З усіма мали плідну бесіду про кіно, зокрема, про розвиток української кіноіндустрії", - зазначив Зеленський.

За його словами, мова також йшла про шляхи залучення інвестицій у кіноіндустрію, особливо з огляду на те, що Україна зробила перший вагомий крок до впровадження "системи rebates".

Президент звернувся до представників світової кіноспільноти із закликом створювати шедеври разом: "Двері України відкриті для вас. Ми маємо все задля того, щоб знімати якісне кіно – і чудові локації, і "прокачаних" фахівців, і належну технічну базу. Давайте створювати шедеври разом!".

Нагадаємо, Зеленський хоче бачити Україну кінематографічною державою.

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