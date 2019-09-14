Президент встретился с Милой Кунис и Эштоном Кутчером

"В течение двух дней было несколько невероятно интересных и важных встреч со звездами мирового кино. Вчера говорили со сценаристом и продюсером уже культового сериала" Чернобыль "Крейгом Мезином. Вечером, во время форума YES, имел удовольствие пообщаться с непревзойденной Робин Райт. Сегодня встретился с уроженкой Украины Милой Кунис и актером и продюсером Кутчер. Со всеми имели плодотворную беседу о кино, в частности, о развитии украинской киноиндустрии", - отметил Зеленский.

По его словам, речь также шла о путях привлечения инвестиций в киноиндустрию, особенно учитывая то, что Украина сделала первый весомый шаг к внедрению "системы rebates".

Президент обратился к представителям мировой кинообщественности с призывом создавать шедевры вместе: "Двери Украины открыты для вас. Мы имеем все для того, чтобы снимать качественное кино - и замечательные локации, и "прокачанных" специалистов, и надлежащую техническую базу. Давайте создавать шедевры вместе!".

Напомним, Зеленский хочет видеть Украину кинематографической страной.