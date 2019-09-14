Зеленский хочет видеть Украину кинематографической страной
Киев • УНН
КИЕВ. 14 сентября. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что сделает все, чтобы Украина стала мощной кинематографической станой, где будет проходить весь кинопроцесс. Об этом он написал в Facebook по случаю Дня украинского кино, передает УНН.
"Я мечтаю и сделаю все, чтобы Украина стала мощной кинематографической станой. Мы должны наладить весь кинопроцесс - от съемок до дистрибуции и развития кинотеатров, чтобы украинский киношник презентовал свой самобытный и современный художественный почерк дома и на международных экранах", - отметил Президент.
Он напомнил, что на этой неделе парламент уже совершил первый шаг на пути к этой цели, предварительно одобрив законопроект о rebates. "Окончательное его утверждение сделает территорию Украины благоприятной для иностранного кинобизнеса", - добавил Зеленский.
Напомним, ВР поддержала в первом чтении изменения в закон о кинематографии.