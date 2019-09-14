Зеленський хоче бачити Україну кінематографічною державою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Президент Володимир Зеленський заявив, що зробить все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою, де буде проходити весь кінопроцес. Про це він написав у Facebook з нагоди Дня українського кіно, передає УНН.
"Я мрію і зроблю все, щоб Україна стала потужною кінематографічною державою. Ми маємо налагодити весь кінопроцес – від зйомок до дистрибуції та розвитку кінотеатрів, щоб український кіношник презентував свій самобутній і сучасний мистецький почерк вдома та на міжнародних екранах", - зазначив Президент.
Він нагадав, що цього тижня парламент уже здійснив перший крок на шляху до цієї мети, попередньо схваливши законопроект про rebates. "Остаточне його затвердження зробить територію України сприятливою для іноземного кінобізнесу", - додав Зеленський.
Нагадаємо, ВР підтримала у першому читанні зміни до закону про кінематографію.