Президент відвідав богослужіння у кількох храмах Києва у Великодню ніч
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із дружиною Мариною Порошенко у Великодню ніч відвідали кілька християнських храмів Києва та взяли участь у святкових богослужіннях, передає УНН з посиланням на офіційне представництво президента України.
У Володимирському кафедральному соборі президентське подружжя разом із Патріархом Київським і всієї Русі-України, предстоятелем Української православної церкви Київського патріархату Філаретом та вірянами пройшли Хресною ходою навколо храму. Після цього вони взяли участь у Великодньому богослужінні, яке провів настоятель УПЦ-КП.
Також Петро та Марина Порошенки також взяли участь у Святій Месі Пасхальної Вігілії у Римо-католицькому костьолі Святого Олександра та Урочистій Пасхальній Святій Літургії у Монастирі Святого Василія Великого Української греко-католицької церкви.
“Глава держави разом із дружиною відвідали Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру, де приєдналися до Великоднього богослужіння. У Трапезній церкві святкову службу відправив предстоятель Української православної церкви митрополит Онуфрій,” — йдеться у повідомленні.
У всіх київських християнських святинях Петро Порошенко разом із дружиною вітали вірян зі святом Великодня та Воскресінням Христовим.
Як повідомляв УНН, президент України Петро Порошенко привітав громаду із Воскресінням Христовим.
Нагадаємо, у міжнародний аеропорт “Бориспіль” прибув літак із Благодатним вогнем, який зійшов у Велику Суботу, 15 квітня, у храмі Гробу Господнього в Єрусалимі.