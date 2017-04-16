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Президент посетил богослужение в нескольких храмах Киева в Пасхальную ночь

Президент посетил богослужение в нескольких храмах Киева в Пасхальную ночь

Киев • УНН

 • 13613 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко вместе с женой Мариной Порошенко в Пасхальную ночь посетили несколько христианских храмов Киева и приняли участие в праздничных богослужениях, передает УНН со ссылкой на официальное представительство президента Украины.

В Владимирском кафедральном соборе президентская чета вместе с Патриархом Киевским и всея Руси-Украины, предстоятелем Украинской православной церкви Киевского патриархата Филаретом и верующими прошли Крестным ходом вокруг храма. После этого они приняли участие в Пасхальном богослужении, которое провел настоятель УПЦ-КП.

Также Петр и Марина Порошенко также приняли участие в Святой Мессе Пасхальной Вигилии в Римско-католическом костеле Святого Александра и Торжественной Пасхальной Святой Литургии в Монастыре Святого Василия Великого Украинской греко-католической церкви.

"Глава государства вместе с супругой посетили Свято-Успенскую Киево-Печерскую Лавру, где присоединились к Пасхального богослужения. В Трапезной церкви праздничную службу отправил предстоятель Украинской православной церкви митрополит Онуфрий ", - говорится в сообщении.

Во всех киевских христианских святынях Петр Порошенко вместе с женой приветствовали верующих с праздником Пасхи и Воскресением Христовым.

Как сообщал УНН, президент Украины Петр Порошенко поздравил общину с Воскресением Христовым.

Напомним, в международный аэропорт "Борисполь" прибыл самолет с Благодатным огнем, который сошел в Великую Субботу, 15 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

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