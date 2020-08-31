Президент українського клубу в 54 роки провів матч у Кубку України
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Президент одеського клубу "Реал Фарма" Микола Лиховидов зіграв за свою команду в матчі попереднього раунду Кубка України проти сімферопольської "Таврії", передає УНН з посиланням на сайт телеканалів "Футбол 1/2".
У матчі між “Таврією” та “Реал Фарма” трапився незвичайний випадок. У складі номінальних гостей 26 хвилин відіграв президент клубу Лиховидов.
Варто відзначити, що футбольному функціонерові 54 роки. Він відіграв на позиції півзахисника.
Зустріч завершилася на користь “Таврії” з результатом 2:1.
Додамо також, в сезоні 2019/20 Кубок України завоювало київське “Динамо”.