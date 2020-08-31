Президент украинского клуба в 54 года провел матч в Кубке Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Президент одесского клуба "Реал Фарма" Николай Лиховидов сыграл за свою команду в матче предварительного раунда Кубка Украины против симферопольской "Таврии", передает УНН со ссылкой на сайт телеканалов "Футбол 1/2".
В матче между “Таврией” и “Реал Фарма” случился необычный случай. В составе номинальных гостей 26 минут сыграл президент клуба Лиховидов.
Стоит отметить, что футбольному функционеру 54 года. Он играл на позиции полузащитника.
Встреча завершилась в пользу “Таврии” с результатом 2:1.
Добавим также, в сезоне 2019/20 Кубок Украины завоевало киевское “Динамо”.