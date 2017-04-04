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Президент розпочав візит до Латвії

Президент розпочав візит до Латвії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко розпочав офіційний візит до Латвійської Республіки. Про це йдеться у Twitter Глави держави, передає УНН.

“Розпочав офіційний візит до Латвійської Республіки”, — повідомив П.Порошенко.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко 4 і 5 квітня відвідає з офіційним візитом Латвію і Данію.

Під час візиту до Латвії заплановані зустрічі П.Порошенка з президентом Латвійської Республіки Р.Вейонісом, прем’єр-міністром М.Кучинскісом, а також спікером Саейма (парламенту) І.Мурнієце.

Президент також відвідає Національний реабілітаційний центр “Вайварі” у Юрмалі, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці. Крім того, заплановано підписання низки двосторонніх документів.

Розпочав офіційний візит до Латвійської Республіки pic.twitter.com/XDHvCfsDKI

— Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2017 г.

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