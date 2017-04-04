Президент начал официальный визит в Латвию
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко начал официальный визит в Латвийскую Республику. Об этом говорится в Twitter Главы государства, передает УНН.
"Начал официальный визит в Латвийскую Республику", - сообщил П.Порошенко.
Напомним, Президент Украины Петр Порошенко 4 и 5 апреля посетит с официальным визитом Латвию и Данию .
Во время визита в Латвию запланированы встречи П.Порошенко с президентом Латвийской Республики Р.Вейонисом, премьер-министром М.Кучинскисом, а также спикером Саэйма (парламента) И.Мурниеце.
Президент также посетит Национальный реабилитационный центр "Вайвара" в Юрмале, где проходят реабилитацию украинские военнослужащие. Кроме того, запланировано подписание ряда двусторонних документов.
Начал официальный визит в Латвийскую Республику pic.twitter.com/XDHvCfsDKI- Петр Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2017 г.