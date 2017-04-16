Президент підписав закон, який дозволить утеплювати держзаклади за кошти ЕСКО-компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав розроблений за активної участі Держенергоефективності Закон України щодо продовження укладання енергосервісних договорів для термомодернізації будівель бюджетних установ. Про це повідомляє Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України у Facebook, передає УНН.
Так, цей Закон дає “зелене” світло роботі ЕСКО (енергосервісних) — компаній у бюджетній сфері та дозволяє вирішити питання підвищення рівня енергоефективності у закладах соціальної сфери без залучення додаткових бюджетних коштів.
“Тепер ЕСКО-компанії матимуть усі законодавчі підстави залучати приватні інвестиції у впровадження енергоефективних заходів у школах, дитсадках, лікарнях тощо,” — йдеться в повідомленні.
Зокрема, цим Законом удосконалено механізм енергосервісу і передбачено можливість застосування електронних аукціонів через систему PROZORRO для закупівель енергосервісу.
“Таким чином, у 2017 році ми продовжимо відкривати ринок енергосервісу у бюджетній сфері України. Його потенціал сягає близько 5 млрд євро,” — прокоментував Голова Держенергоефективності Сергій Савчук та додав, що цьогоріч очікується укладання близько 100 ЕСКО-договорів.
Закон є кроком до енергонезалежності та економічного розвитку всієї країни.
Серед основних переваг Закону:
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- зменшення енергоспоживання у близько 100 тис. бюджетних установ України;
- заощадження мільйонів гривень бюджетних коштів на модернізації бюджетних установ;
- активізація малого та середнього бізнесу, створення нових робочих місць;
- зміцнення співпраці влади та бізнесу в рамках ЕСКО-договорів;
- покращення комфортних умов перебування у закладах соціальної сфери.
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