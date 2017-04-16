Президент подписал закон, который позволит утеплять госучреждений за средства ЭСКО-компаний
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал разработанный при активном участии Госэнергоэффективности Закон Украины о продлении заключения энергосервисных договоров для термомодернизации зданий бюджетных учреждений. Об этом сообщает Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению Украины в Facebook, передает УНН.
Да, этот Закон дает "зеленый" свет работе ЭСКО (энергосервисных) - компаний в бюджетной сфере и позволяет решить вопрос повышения уровня энергоэффективности в учреждениях социальной сферы без привлечения дополнительных бюджетных средств.
"Теперь ЭСКО-компании будут иметь все законодательные основания привлекать частные инвестиции в реализацию энергоэффективных мероприятий в школах, детсадах, больницах и т.д.", - говорится в сообщении.
В частности, этим Законом усовершенствован механизм энергосервиса и предусмотрена возможность применения электронных аукционов через систему PROZORRO для закупок энергосервиса.
"Таким образом, в 2017 году мы продолжим открывать рынок энергосервиса в бюджетной сфере Украины. Его потенциал составляет около 5 млрд евро ", - прокомментировал Председатель Госэнергоэффективности Сергей Савчук и добавил, что в этом году ожидается заключение около 100 ЭСКО-договоров.
Закон является шагом к энергонезависимости и экономического развития всей страны.
Среди основных преимуществ Закона:
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- уменьшение энергопотребления в около 100 тыс. бюджетных учреждений Украины;
- сбережения миллионов гривен бюджетных средств на модернизации бюджетных учреждений;
- активизация малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих мест;
- укрепление сотрудничества власти и бизнеса в рамках ЭСКО-договоров;
- улучшение комфортных условий пребывания в учреждениях социальной сферы.
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