Президент Парагваю передумав балотуватися на другий термін
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Президент Парагваю Орасіо Картес оголосив, що “ні в якому разі” не буде висувати свою кандидатуру на другий термін, і брати участь у виборах глави держави в 2018 році. Послання з цим змістом він опублікував у своєму мікроблозі в соцмережі Twitter в понеділок, 17 квітня, передає УНН.
“Я сподіваюся, що цей жест відмови сприятиме поглибленню діалогу та інституційному зміцненню республіки”, — пише О.Картес.
При ухваленні рішення на нього вплинули слова папи Франциска, який закликав до миру і пошуку політичного рішення в Парагваї, зазначив президент у посланні.
Зазначимо, що раніше в Парагваї спалахнули масові протести через те, що верхня палата Конгресу країни дозволила Картесу повторно висунути свою кандидатуру на президентських виборах, в той час як конституція Парагваю забороняє повторне висування з метою запобігти можливе поновлення диктатури.