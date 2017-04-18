Президент Парагвая передумал баллотироваться на второй срок
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Президент Парагвая Орасио Картес объявил, что “ни в коем случае” не будет выдвигать свою кандидатуру на второй срок, и участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Послание с этим содержанием он опубликовал в своем микроблоге в соцсети Twitter в понедельник, 17 апреля, передает УНН.
“Я надеюсь, что этот жест отказа будет способствовать углублению диалога и институциональному укреплению республики”, — пишет О.Картес.
При принятии решения на него повлияли слова папы Франциска, который призвал к миру и поиска политического решения в Парагвае, отметил президент в послании.
Отметим, что ранее в Парагвае вспыхнули массовые протесты из-за того, что верхняя палата Конгресса страны позволила Картес повторно выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах, в то время как конституция Парагвая запрещает повторное выдвижение с целью предотвратить возможное возобновление диктатуры.