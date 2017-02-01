Президент ПА НАТО закликав до негайної деескалації ситуації на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. Після повідомлень про масовані артобстріли Авдіївки, президент Парламентської асамблеї НАТО Паоло Аллі, закликав до термінової деескалації ситуації і дотримання угод про припинення вогню, передає УНН з посиланням на прес-службу ПА НАТО.
"Я дуже стурбований останнім посиленням насильства в Східній Україні. Важкий артобстріл Авдіївки є грубим порушенням існуючих угод про припинення вогню, яке викликало значні втрати в тому числі серед місцевого населення, а також призвело до знищення ключової цивільної інфраструктури. Я рішуче засуджую це насильство, і закликаю до негайної деескалації", - зазначив П.Аллі.
Зазначається, що у вівторок, 31 січня голова української делегації в ПА НАТО Ірина Фріз відправила лист голови ПА НАТО П.Аллі йшлося про ризики "гуманітарної катастрофи" через обстріли району Авдіївки.
Як повідомляв УНН, співдоповідачі Парламентської асамблеї Ради Європи по Україні, Жорді Ксукла і Аксель Фішер висловили глибоку стурбованість з приводу ескалації насильства і припинити порушення протипожежних навколо Авдіївки, які привели до кількох смертей за останні дні.