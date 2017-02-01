Президент ПА НАТО призвал к немедленной деэскалации ситуации на Донбассе

"Я очень обеспокоен последним усилением насилия в Восточной Украине. Тяжелый артобстрел Авдеевки является грубым нарушением существующих соглашений о прекращении огня, которое вызвало значительные потери в том числе среди местного населения, а также привело к уничтожению ключевой гражданской инфраструктуры. Я решительно осуждаю это насилие, и призываю к немедленной деэскалации", - отметил П.Алли.

Отмечается, что во вторник, 31 января глава украинской делегации в ПА НАТО Ирина Фриз отправила письмо главе ПА НАТО П.Алли, где говорилось о рисках "гуманитарной катастрофы" из-за обстрелов района Авдеевки.

Как сообщал УНН, содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по Украине, Жорди Ксукла и Аксель Фишер выразили глубокую обеспокоенность по поводу эскалации насилия и просьбу прекратить нарушения противопожарных норм вокруг Авдеевки, которые привели к нескольким смертям за последние дни.