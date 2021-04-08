Президент ПА НАТО назвав "нерозважливим і безвідповідальним" нарощування військової потужності РФ на кордонах України та в Криму

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"Нарощування російської військової потужності на кордонах України та в окупованому Криму є нерозважливим і безвідповідальним. Ми твердо стоїмо на боці України в підтримці її незалежності, територіальної цілісності і демократії", - йдеться в заяві.

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За словами Конноллі, швидке нарощування військової потужності Росією є останнім проявом "все більш ворожої поведінки Кремля на міжнародному рівні, що також проявляється у збільшенні кількості порушень режиму припинення вогню з боку російських проксі на Донбасі, активізації діяльності російських військових літаків поблизу повітряного простору НАТО і посилення військової присутності в Арктиці".

"Союзники по НАТО повинні продовжувати зміцнювати нашу обороноздатність і потенціал стримування і підвищувати ціну за балансування Росією на межі війни і порушення прав людини. Ми також повинні бути гранично ясними: ми ніколи не визнаємо незаконну окупацію і анексію Криму і продовжимо засуджувати агресію Росії на Донбасі", - заявив глава ПА НАТО.

Він запевнив, що Парламентська асамблея продовжить використовувати всі наявні засоби, в тому числі через Міжпарламентську раду Україна-НАТО, а також нову неформальну групу підтримки по Криму, для підтримки українського парламенту в його зусиллях по консолідації української демократії, досягнення євроатлантичної інтеграції та відновленню повного суверенітету всій території України.

Що було раніше

Відзначимо, що напередодні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем, який відвідав Київ.