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Глава Военного комитета НАТО встретился с Зеленским: говорили об обострении на Донбассе и потерях

Киев  •  УНН

 • 15270 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с председателем Военного комитета НАТО Стюартом Пичем, в ходе которой глава государства поблагодарил Альянс за внимание к Украине и поддержку. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ОП.

Цитата

"Мы благодарны за серьезный интерес НАТО к ситуации в Украине, на востоке и в оккупированном Крыму. Благодарные нашим партнерам за постоянную поддержку нашего суверенитета и территориальной целостности. К сожалению, мы действительно видим сейчас осложнения на востоке Украины, именно на Донбассе. Действительно видим увеличение количества выстрелов", - сказал Владимир Зеленский.

Детали

По словам Зеленского, "Украина осуществила мощные шаги для деэскалации ситуации на востоке, когда добилась введения с 27 июля устойчивого режима прекращения огня".

Однако, с декабря началось осложнение, и к этому времени Украина потеряла более 20 своих воинов.

"В связи с этим наше государство постоянно призывает к соблюдению режима прекращения огня в том формате, в котором он действовал в прошлом году после 27 июля", - добавил Владимир Зеленский.

Также во время встречи был затронут вопрос дезинформации, как мощного инструмента в гибридной войне.

Добавим

Россия "серьезно обеспокоена" поддержкой со стороны стран НАТО, в том числе и военной, на территории Украины.

The Chairman of the NATOMC , ACM Peach will also meet President @ZelenskyyUa to discuss defence reforms, NATO - Ukraine partnership & the current security environment in the Black Sea region . #NATO fully supports #Ukraine 's sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/QlT89r0kzx

- NATO_PASCAD (@NATO_PASCAD) April 7, 2021

Украинские Национальные Новости

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