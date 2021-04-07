Глава Військового комітету НАТО зустрівся із Зеленським: говорили про загострення на Донбасі та втрати
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з головою Військового комітету НАТО Стюартом Пічем, в ході якої, глава держави подякував Альянсу за увагу до України та підтримку. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу ОП.
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"Ми вдячні за серйозну цікавість НАТО до ситуації в Україні, на сході та в окупованому Криму. Вдячні нашим партнерам за постійну підтримку нашого суверенітету й територіальної цілісності. На жаль, ми дійсно бачимо зараз ускладнення на сході України, саме на Донбасі. Дійсно бачимо збільшення кількості пострілів", – сказав Володимир Зеленський.
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За словами Зеленського, "Україна здійснила потужні кроки задля деескалації ситуації на сході, коли домоглася запровадження з 27 липня сталого режиму припинення вогню".
Однак, з грудня почалося ускладнення, і до цього часу Україна втратила понад 20 своїх воїнів.
"У зв’язку з цим наша держава постійно закликає до дотримання режиму припинення вогню у тому форматі, в якому він діяв торік після 27 липня", - додав Володимир Зеленський.
Також під час зустрічі було порушено питання дезінформації, як потужного інструмента в гібридній війні.
Додамо
Росія "серйозно стурбована" підтримкою з боку країн НАТО, в тому числі і військової, на території України.
The Chairman of the NATOMC, ACM Peach will also meet President @ZelenskyyUa to discuss defence reforms, NATO – Ukraine partnership & the current security environment in the Black Sea region. #NATO fully supports #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity. pic.twitter.com/QlT89r0kzx— NATO_PASCAD (@NATO_PASCAD) April 7, 2021