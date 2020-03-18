Президент назвав брехнею інформацію про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Інформація про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – це брехня. Про це у відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає кореспондент УНН.
"Вірус поширюється територією України не так швидко, як у решті Європи. Однак дуже швидко поширюються фейки щодо нього. Тож наголошую: страшилки про 400 тисяч хворих на коронавірус в Україні – брехня", - сказав Президент.
Він закликав всіх українців довіряти тільки офіційним джерелам інформації – офіційним сторінкам МОЗу, уряду, Верховної Ради та Офісу Президента України.
Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський закликав працівників, які відчувають тиск з боку керівництва, звертатись до правоохоронців.