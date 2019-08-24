Президент нагородив іноземців державними нагородами
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський видав Указ про нагородження державними нагородами України іноземних громадян, серед яких і закордонні українці. Про це УНН повідомляє з посиланням на Указ №622/2019.
“Про відзначення державними нагородами України громадян іноземних держав
За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток міждержавного співробітництва, плідну громадську діяльність постановляю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІІ ступеня
Томмессена Олеміка — Президента Стортингу Королівства Норвегії у 2013 — 2018 роках
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня
Рота Шандора — почесного Генерального консула України в Угорщині
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
Бонна Франца-Ксаверія (посмертно) — керівника дипломатичної місії Української Народної Республіки у Ватикані у 1918 — 1921 роках
Ґрода Павла — президента Світового конґресу українців, Канада
Чолія Євгена Ярославовича — президента Світового конґресу українців у 2008 — 2018 роках, Канада
Нагородити орденом “За заслуги” ІІІ ступеня
Антоніва Міка депутата Національної асамблеї Уельсу, Велика Британія
Бешігу Рікарду Мануепя да Сілву Монтейру — депутата Асамблеї Республіки Португалія, голову групи дружби “Україна-Португалія”
Бугаса Герасімоса-Ніколаоса — генерального секретаря Греко-Української Палати, Грецька Республіка
Віттінгдейла Джона Флесбі Лоуренса — депутата Парламенту, голову багатопартійної парламентської групи у зв’язках з Україною у Парламенті Великої Британії
Горовського Вітольда — почесного консула України в м.Познань, Республіка Польща
Егеланда Яна — генерального секретаря Норвезької ради у справах біженців, Королівство Норвегія
Коваля Зенона Омеляновича — радника адміністрації зовнішніх зносин французької спільноти Бельгії “Валонія- Брюссель інтернасьйональ”, Королівство Бельгія
Косту Бертрана — голову благодійного фонду “Search Foundation”, Велика Британія
Кочергу Миколу — президента фундації голодомору-геноциду, м.Чикаго, Сполучені Штати Америки
Кушку Яна Петра — пароха Української греко-католицької парафії, м.Варшава, Республіка Польща
Летем Полін Елізабет — депутата Парламенту Великої Британії
Мак-Дональда Стюарта Малколма — депутата Парламенту Великої Британії
Ментуха Андрія — українського громадського діяча, Республіка Польща
Павлишина Марка Романовича — директора центру україністики імені Миколи Зерова, професора Університету імені Монаша, м.Мельбурн, Австралія
Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня
Калнієте Сандру — депутата Європейського Парламенту
Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня
Морару Валентину Сергіївну — голову жіночої громади українок Молдови, Республіка Молдова
Нагородити відзнакою Президента України — Хрестом Івана Мазепи
Кісіль Анну — віце-президента Світового конґресу українців, президента громадської організації “Четверта хвиля”, Канада
Клюфаса Юрія — українського тележурналіста, телепродюсера, громадського діяча, Канада
Луцюка Любомира Ярослава — історика, професора відділення політичних і економічних наук Королівського військового коледжу Канади", — йдеться в документі, підписаному вчора.