Президент нагородив 344 військових ЗСУ, ще 5 стали Героями України

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"І вже – стійка традиція: перед записом цього звернення я підписав укази про відзначення наших найсміливіших воїнів державними нагородами та званнями Герой України. Нагороджені 344 військовослужбовці Збройних Сил України. Ще пʼятеро військовослужбовців стали сьогодні Героями України. Щиро вдячний за службу кожному нашому захиснику. Щиро вдячний кожній нашій захисниці! Щиро вдячний за сміливість Українському народу", - наголосив президент.

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