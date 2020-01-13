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Президент Литви висловив слова підтримки Україні у День захисників свободи

Президент Литви висловив слова підтримки Україні у День захисників свободи

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. Президент Литви Ґітанас Науседа у державне свято, яке 13 січня відзначала його країна, – День захисників свободи, висловив слова підтримки Україні, йдеться в повідомленнях на його сторінках у соцмережах, інформує УНН.

“Це особливий день для Литви. День, позначений болем скорботи, день, коли ми здобули нашу свободу. Саме в цей день ми відчуваємо особливу несправедливість у нашій братній Україні. Слава Україні! За вашу і нашу свободу”, — сказав Науседа.

Він також згадав про українців, які 13 січня 1991 року “кинулися допомагати Литві захищати свою свободу”.

“Ми завжди простягаємо руку допомоги Україні. Ми ніколи не визнаємо анексію Криму і підтримаємо Україну перед російським агресором на Донбасі”, — додав Ґітанас Науседа.

Днями президент Литви також вручив державні нагороди українцям — учасникам подій 13 січня 1991 року. Повідомлялося, що “з 2002 року вперше нагороджено 11 українців, які підтримали Литву”.

13 січня в Литві відзначають День захисників свободи. Саме цього дня 1991 року радянські сили здійснили спробу повалення законної влади Литви, яка 11 березня 1990 року проголосила незалежність від СРСР. Тисячі цивільних стали на захист будівель парламенту та телецентру у Вільнюсі, серед захисників литовського парламенту були й українці — єдині серед представників інших держав. При спробі радянських військ взяти штурмом Вільнюську телевежу і будівлю радіо і телебачення загинули 14 людей, понад тисяча постраждали.

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