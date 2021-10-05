Президент Ізраїлю вилетів до Києва на заходи до роковин трагедії Бабиного Яру

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"Лечу до України з першим державним візитом на запрошення президента Володимира Зеленського, щоб відзначити 80-річчя трагедії Бабиного Яру. Там візьму участь в заходах з президентом і прем'єр-міністром України і президентом Німеччини, у Меморіальному центрі Голокосту в Бабиному Яру", - написав Іцхак Герцог у Twitter, зокрема, українською мовою.

Деталі

5 жовтня відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Держави Ізраїль Іцхака Герцога, який перебуватиме в нашій країні з державним візитом, повідомили в Офісі Президента України.

6 жовтня о 19:00 Президент України Володимир Зеленський візьме участь у заходах до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Доповнення

Вшанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру розпочалося 29 вересня. Офіційні заходи з вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру тривають в Україні до 6 жовтня.