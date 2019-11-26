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Президент Естонії поділилася враженнями від поїздки на Донбас

Президент Естонії поділилася враженнями від поїздки на Донбас

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. Президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд поділилася своїми враженнями від поїздки на Донбас і зазначила, що на непідконтрольній Україні території панує страх серед населення. Про це вона заявила під час брифінгу з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

"Люди, котрі прийшли до контрольованої Україною території з іншого боку, вони боялися з нами спілкуватися взагалі, це показує, що вони прийшли з середовища, де панує страх. Мене супроводжував віцепрем’єр, до нього люди тягнулися і спілкувалися з ним. Це чітко показує, на чиєму боці на Донбасі знаходиться прості люди", - зазначила президент Естонії.

За її словами, Естонія продовжуватиме підтримувати територіальну цілісність України.

"Я сама стояла біля шлагбауму - по один бік Україна і по інший бік Україна, але такі різні середовища. Важливо рухатися до вирішення цього конфлікту. В той же час, ми не повинні дозволити міжнародній спільності забувати, що це не конфлікт двох країн між собою, де є дві винні сторони. Ми маємо справу, де одна сторона є агресором, а друга сторона – жертва", - зазначила Кальюлайд.

Як повідомлялося раніше в УНН, президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд заявила, що Україна має шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, але це не може статися за рахунок її суверенітету.

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