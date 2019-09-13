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Завершення війни на Донбасі не може статися ціною суверенітету України – президент Естонії

Київ • УНН

 • 11367 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Україна має шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, але це не може статися ціною її суверенітету. Про це заявила президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд за результатами зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН із посиланням на пресслужбу Глави держави.

Так, президент Естонії зазначила, що Україна та міжнародна спільнота мають шукати рішення, як завершити війну на Донбасі, і нещодавнє взаємне звільнення утримуваних осіб може бути "помітним кроком на цьому шляху".

"Але це не може статися ціною суверенітету України", – сказала Кальюлайд.

Нагадаємо, раніше Кальюлайд заявила, що Естонія разом з Україною буде шукати шляхи для вирішення конфлікту на Донбасі.

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