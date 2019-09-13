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Естонія разом з Україною шукатиме шляхи вирішення конфлікту на Донбасі

Естонія разом з Україною шукатиме шляхи вирішення конфлікту на Донбасі

Київ • УНН

 • 9527 перегляди

КИЇВ. 13 вересня. УНН. Естонія разом з Україною буде шукати шляхи для вирішення конфлікту на Донбасі. Про це у п'ятницю заявила президент Естонської Республіки Керсті Кальюлайд після зустрічі з Президентом України Володимиром Зеленським, передає кореспондент УНН.

"Я була на лінії розмежування на Сході, яка була прокреслена на українській території. Я говорила з людьми з обох боків. Війна на Сході та окупація Кримського півострова це ті речі, які ніколи не можна прийняти. Ми будемо нагадувати про це знову і знову також на міжнародному рівні. Ми маємо шукати рішення. Україна має шукати рішення, і міжнародна спільнота має рухатися до рішень", - сказала Кальюлайд.

За її словами, нещодавній обмін полоненими між Україною та РФ може бути помітним кроком на цьому шляху.

Нагадаємо, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд закликала називати ситуацію в Україні і Грузії окупацією і війною.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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