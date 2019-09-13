Эстония вместе с Украиной будет искать пути решения конфликта на Донбассе

"Я была на линии разграничения на Востоке, которая была прочерчена на украинской территории. Я говорила с людьми по обе стороны. Война на Востоке и оккупация Крымского полуострова это те вещи, которые никогда нельзя принять. Мы будем напоминать об этом снова и снова также на международном уровне. Мы должны искать решение. Украина должна искать решение, и международное сообщество должно двигаться к решениям", - сказала Кальюлайд.

По ее словам, недавний обмен пленными между Украиной и РФ может быть заметным шагом на этом пути.

Напомним, ранее президент Эстонии КерстиКальюлайд призвала называть ситуацию в Украине и Грузии оккупацией и войной.