Завершение войны на Донбассе не может произойти ценой суверенитета Украины — президент Эстонии
Киев • УНН
КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина должна искать решения, как завершить войну в Донбассе, но это не может произойти ценой ее суверенитета. Об этом заявила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд по результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Так, президент Эстонии отметила, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути".
"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд.
Напомним, ранее Кальюлайд заявила, что Эстония вместе с Украиной будет искать пути для разрешения конфликта на Донбассе.