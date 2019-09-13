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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 79215 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 113802 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 105567 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 112299 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 120606 просмотра

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5 марта, 17:33 • 148760 просмотра

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Завершение войны на Донбассе не может произойти ценой суверенитета Украины — президент Эстонии

Завершение войны на Донбассе не может произойти ценой суверенитета Украины — президент Эстонии

Киев  •  УНН

 • 11357 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Украина должна искать решения, как завершить войну в Донбассе, но это не может произойти ценой ее суверенитета. Об этом заявила президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд по результатам встречи с Президентом Украины Владимиром Зеленским, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Так, президент Эстонии отметила, что Украина и международное сообщество должны искать решения, как завершить войну на Донбассе, и недавнее взаимное освобождение удерживаемых лиц может быть "заметным шагом на этом пути".

"Но это не может произойти ценой суверенитета Украины", - сказала Кальюлайд.

Напомним, ранее Кальюлайд заявила, что Эстония вместе с Украиной будет искать пути для разрешения конфликта на Донбассе.

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