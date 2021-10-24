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Президент Болгарії підтримав введення у країні COVID-сертифікатів

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Президент Болгарії Румен Радев підтримав ініціативу технічного уряду по введенню зелених сертифікатів, незважаючи на протести, пише УНН з посиланням на місцевий телеканал bTV.

Президент Болгарії підтримав введення у країні COVID-сертифікатів

Деталі

“Розумію, що альтернативою для технічного уряду було повне закриття держави, тому підтримую вашу точку зору про доцільність збереження соціальної і економічної активності через введення ваучера, сертифіката для перехворілих або тих, хто зробили тест. Вважаю, що закриття держави — це крайній захід. Знаю, що ми зробили важкий крок в умовах, коли лише близько 20% населення вакциновано”, — заявив Радев в неділю на терміновій нараді з членами уряду.

Президент визначив пріоритетами роботи уряду максимально швидке повернення дітей, особливо учнів 1-4 класів, в школи, організацію безкоштовного тестування на COVID-19, продовження масової вакцинації і повсюдний контроль за застосуванням зелених сертифікатів. Радев також доручив уряду вивчити можливість видачі сертифікатів для громадян, що мають високий рівень антитіл.

“Попередні керівники спровокували крайню недовіра до вакцин, які є найнадійнішим захистом від коронавірусу. Ясно було, що в рамках передвиборної кампанії на цій темі будуть спекулювати, рахуючи голосу (виборців), але ми разхуємо кількість хворих і померлих, тому що відповідальність за управління країною лежить на нас. Повністю усвідомлюю негативне враження від цих рішень, особливо в дні перед виборами, але для мене, як людини боргу, пріоритетом є люди, а не рейтинг. Життя співвітчизників для мене важливіше підсумків виборів, результат яких прийму зі смиренням”, — підкреслив Радев.

З понеділка у Болгарії вводиться жорсткий контроль за використанням ковід-сертифікатів. Відповідно до розпорядження голови МОЗ, всі види діяльності в закритих приміщеннях можуть здійснюватися тільки за наявності сертифіката — про завершену вакцинацію, про перенесене захворювання, про наявність негативного ПЛР-тесту, який дійсний 72 години, або антигенного тесту в рамках 48 годин.

Це рішення спровокувало акції протесту в різних містах Болгарії, а лідери низки політичних партій зажадали відставки міністра охорони здоров’я і скасування розпорядження.

Доповнення

Санітарні служби Болгарії відзначають різке зростання кількості хворих COVID-19. За останню добу в країні виявили 3 354 нових випадків зараження, померли 58 пацієнтів з коронавірусом, загальна кількість смертей досягла 23 033. У лікарнях лікуються 6 792 пацієнта, 602 з них знаходяться у відділеннях інтенсивної терапії. Місць в лікувальних установах не вистачає, також відзначається нестача медперсоналу, в окремих регіонах утворилася нестача кисню і спеціалізованої дихальної апаратури.

Згідно зі статистикою ВООЗ — у Болгарії зафіксували 559 893 випадки захворювання, жертвами стали 22 839 осіб.

Згідно з даними МОЗ, у Болгарії повністю вакциновано лише близько 20% населення у віці старше 12 років — близько 1,44 млн осіб, що не дозволяє розраховувати на колективний імунітет.

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