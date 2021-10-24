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Президент Болгарии поддержал введение в стране COVID-сертификатов

Киев • УНН

 • 21266 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Болгарии Румен Радев поддержал инициативу технического правительства по введению зеленых сертификатов, несмотря на протесты, пишет УНН со ссылкой на местный телеканал bTV.

Президент Болгарии поддержал введение в стране COVID-сертификатов

Детали

“Понимаю, что альтернативой для технического правительства было полное закрытие государства, поэтому поддерживаю вашу точку зрения о целесообразности сохранения социальной и экономической активности через введение сертификата о вакцинации, сертификата для переболевших или сделавших тест. Считаю, что закрытие государства — это крайняя мера. Знаю, что мы сделали трудный шаг в условиях, когда лишь около 20% населения вакцинировано”, — заявил Радев в воскресенье на срочном совещании с членами правительства.

Президент определил приоритетами работы правительства максимально быстрое возвращение детей, особенно учеников 1-4 классов, в школы, организацию бесплатного тестирования на COVID-19, продолжения массовой вакцинации и повсеместный контроль за применением зеленых сертификатов. Радев также поручил правительству изучить возможность выдачи сертификатов для граждан, имеющий высокий уровень антител.

“Предыдущие управляющие спровоцировали крайнее недоверие к вакцинам, которые являются самой надежной защитой от коронавируса. Ясно было, что в рамках предвыборной кампании на этой теме будут спекулировать, считая голоса (избирателей), но мы считаем число заболевших и умерших, потому что ответственность за управления страной лежит на нас. Полностью осознаю негативное впечатление от этих решений, особенно в дни перед выборами, но для меня, как человека долга, приоритетом являются люди, а не рейтинг. Жизнь соотечественников для меня важнее итогов выборов, результат которых приму со смирением”, — подчеркнул Радев.

С понедельника в Болгарии вводится жесткий контроль за использованием ковид-сертификатов. В соответствии распоряжением главы Минздрава, все виды деятельности в закрытых помещениях могут осуществляться только при наличии сертификата — о завершенной вакцинации, о перенесенном заболевании, о наличии отрицательного ПЦР-теста, который действителен 72 часа, или антигенного теста в рамках 48 часов.

Это решение спровоцировало акции протеста в разных городах Болгарии, а лидеры ряда политических партий потребовали отставки министра здравоохранения и отмены распоряжения.

Дополнение

Санитарные службы Болгарии отмечают резкий рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 3 354 новых случаев заражения, умерли 58 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов достигло 23 033. В больницах лечатся 6 792 пациента, 602 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Мест в лечебных учреждениях не хватает, также отмечается нехватка медперсонала, в отдельных регионах образовалась нехватка кислорода и специализированной дыхательной аппаратуры.

Согласно статистике ВОЗ — в Болгарии зафиксировали 559 893 случая заболевания, жертвами стали 22 839 человек.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано лишь около 20% населения в возрасте старше 12 лет — около 1,44 млн человек, что не позволяет рассчитывать на коллективный иммунитет.

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