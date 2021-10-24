Президент Болгарии поддержал введение в стране COVID-сертификатов

Детали

“Понимаю, что альтернативой для технического правительства было полное закрытие государства, поэтому поддерживаю вашу точку зрения о целесообразности сохранения социальной и экономической активности через введение сертификата о вакцинации, сертификата для переболевших или сделавших тест. Считаю, что закрытие государства — это крайняя мера. Знаю, что мы сделали трудный шаг в условиях, когда лишь около 20% населения вакцинировано”, — заявил Радев в воскресенье на срочном совещании с членами правительства.

Президент определил приоритетами работы правительства максимально быстрое возвращение детей, особенно учеников 1-4 классов, в школы, организацию бесплатного тестирования на COVID-19, продолжения массовой вакцинации и повсеместный контроль за применением зеленых сертификатов. Радев также поручил правительству изучить возможность выдачи сертификатов для граждан, имеющий высокий уровень антител.

“Предыдущие управляющие спровоцировали крайнее недоверие к вакцинам, которые являются самой надежной защитой от коронавируса. Ясно было, что в рамках предвыборной кампании на этой теме будут спекулировать, считая голоса (избирателей), но мы считаем число заболевших и умерших, потому что ответственность за управления страной лежит на нас. Полностью осознаю негативное впечатление от этих решений, особенно в дни перед выборами, но для меня, как человека долга, приоритетом являются люди, а не рейтинг. Жизнь соотечественников для меня важнее итогов выборов, результат которых приму со смирением”, — подчеркнул Радев.

С понедельника в Болгарии вводится жесткий контроль за использованием ковид-сертификатов. В соответствии распоряжением главы Минздрава, все виды деятельности в закрытых помещениях могут осуществляться только при наличии сертификата — о завершенной вакцинации, о перенесенном заболевании, о наличии отрицательного ПЦР-теста, который действителен 72 часа, или антигенного теста в рамках 48 часов.

Это решение спровоцировало акции протеста в разных городах Болгарии, а лидеры ряда политических партий потребовали отставки министра здравоохранения и отмены распоряжения.

Дополнение

Санитарные службы Болгарии отмечают резкий рост числа заболевших COVID-19. За последние сутки в стране выявили 3 354 новых случаев заражения, умерли 58 пациентов с коронавирусом, общее количество летальных исходов достигло 23 033. В больницах лечатся 6 792 пациента, 602 из них находятся в отделениях интенсивной терапии. Мест в лечебных учреждениях не хватает, также отмечается нехватка медперсонала, в отдельных регионах образовалась нехватка кислорода и специализированной дыхательной аппаратуры.

Согласно статистике ВОЗ — в Болгарии зафиксировали 559 893 случая заболевания, жертвами стали 22 839 человек.

Согласно данным Минздрава, в Болгарии полностью вакцинировано лишь около 20% населения в возрасте старше 12 лет — около 1,44 млн человек, что не позволяет рассчитывать на коллективный иммунитет.