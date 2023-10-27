Прем'єрка Естонії розповіла, як на саміті ЄС Фіцо й Орбана засипали запитаннями щодо України
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас розповіла журналістам у п'ятницю, як на саміті лідерів ЄС напередодні прем'є-міністрів Угорщини й Словаччини засипали запитаннями щодо підтримки України, передає УНН.
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"Вони висловлювали свою точку зору з цього приводу, і, звісно, їм ставили запитання, як ви бачите майбутнє – якщо ми не допоможемо Україні, то яка альтернатива? Справді, я маю на увазі, що якщо росія виграє, що буде далі? Чому ви думаєте, що тоді ви в безпеці, коли ми віддамо Україну і їх підтримку зараз? Отже, питання є, і на них не було відповіді з їхнього боку. Отже, я думаю, ми повинні, знаєте, вести обговорення далі", - сказала Каллас перед початком другого дня саміту ЄС.
Нагадаємо
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив 26 жовтня, що хоче, щоб пропозиція про 50 мільярдів допомоги для України була більш обґрунтованою, перш ніж він зможе на неї погодитися, а його словацький колега Роберт Фіцо зіслався на корупцію в Україні, висловивши свої сумніви.
Але жоден із них не відкинув цю пропозицію категорично.