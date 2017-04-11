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Прем'єр назвав основні параметри земельної реформи

Прем'єр назвав основні параметри земельної реформи

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман назвав основні параметри земельної реформи. Про це він заявив під час підсумкової прес-конференції, передає кореспондент УНН.

"Якщо говорити про землю... Наша позиція зовсім інша - жодного сантиметра української землі іноземцям, жодного сантиметра", - сказав В.Гройсман.

Він підкреслив, що уряд також не підтримує позицію щодо відкриття ринку землі великим корпораціям і холдингам.

"Ми вважаємо, що треба запустити ринок для українських громадян-фізичних осіб, які можуть між собою продавати землю, яка їм належить", - сказав В.Гройсман.

При цьому, за його словами, обмеження для однієї людини становитиме не більше 200 га.

Нагадаємо, В.Гройсман назвав п'ять необхідних реформ для покращення життя людей.

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