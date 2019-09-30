Прем'єр-міністр: 1 листопада уряд запустить нову митницю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 жовтня. УНН. Уряд запустить 1 листопада нову митницю. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Ми сподіваємося, що 1 листопада ми запустимо нову митницю, і ви відчуєте зміни. Зараз досі на митниці працюють корупціонери, ми це знаємо", - сказав О. Гончарук.
Він уточнив, що уряду потрібно ще декілька місяців, щоб завершити перезавантаження влади, в тому числі й у митній службі.
"Неможливо побороти контрабанду, яку контролює прокуратура, СБУ силами міністерства фінансів… Я переконаний, що нинішні очільники відрізняються за якостями від тих, хто очолював до цього... Якщо співпраця під координацією президента буде організована, то це явище відійде в минуле", - пояснив прем'єр.
Нагадаємо, СБУ провело обшуки у приміщеннях Житомирської митниці: викрито злочинну схему.