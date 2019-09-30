Премьер-министр: 1 ноября правительство запустит новую таможню

"Мы надеемся, что 1 ноября мы запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения. Сейчас до сих пор на таможне работают коррупционеры, мы это знаем", - сказал А. Гончарук.

Он уточнил, что правительству нужно еще несколько месяцев, чтобы завершить перезагрузку власти, в том числе и в таможенной службе.

"Невозможно побороть контрабанду, которую контролирует прокуратура, СБУ силами министерства финансов ... Я убежден, что нынешние руководители отличаются по качеству от тех, кто возглавлял до этого ... Если сотрудничество под координацией президента будет организована, то это явление отойдет в прошлое", - пояснил премьер.

Напомним, СБУ провело обыски в помещениях Житомирской таможни: разоблачена преступная схема.